Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 240 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Zoia Goldshtab
    ДНЕПРОПЕТРОВСК!И НИКАКОЙ НЕ ДНЕПР!!!!"Зеркало недели":...
  • Александр Лагуткин
    Нехрен про эту плесень вспоминать. Свалил и слава Богу.Блогер Даня Милох...
  • Иван Иваныч
    Расставалка какая -то.... по фигу вааще!Певица Анна Седок...

CNN: 63% евреев в США не чувствуют себя в безопасности

CNN: 63% евреев в США не чувствуют себя в безопасности

До 63% евреев, проживающих в США, не чувствуют себя в безопасности. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на опрос общественного мнения, По данным исследования, которое проводилось по заказу Американского еврейского комитета (AJC), доля американцев, обеспокоенных своей безопасностью, выросла на 22% по сравнению с данными на конец 2022 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Ткаченко
Жалко что это не в России.
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх