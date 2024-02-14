CNN: 63% евреев в США не чувствуют себя в безопасности

До 63% евреев, проживающих в США, не чувствуют себя в безопасности. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на опрос общественного мнения, По данным исследования, которое проводилось по заказу Американского еврейского комитета (AJC), доля американцев, обеспокоенных своей безопасностью, выросла на 22% по сравнению с данными на конец 2022 года.