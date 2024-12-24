ВС РФ при помощи «Ланцета» сорвали ротацию ВСУ на купянском участке фронта

Также была уничтожена боевая техника противника Российские военнослужащие группировки войск «Запад» с использованием барражирующих боеприпасов «Ланцет» ликвидировали боевую технику и сорвали ротацию подразделений украинской армии на купянском участке фронта, сообщили в Минобороны РФ.