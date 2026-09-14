В Казани и без Fan ID: билеты на матч Россия — Иран поступили в продажу

Фото: © Владимир Васильев / "Татар-информ" Российский футбольный союз открыл продажу билетов на товарищеский матч между сборными России и Ирана, который состоится 29 сентября 2026 года в Казани.
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