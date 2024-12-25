Захарова: Кириллов мешал многим на Западе, рассказывая об их преступлениях

Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, который погиб в ходе теракта, мешал многим на Западе, разоблачая их преступления, заявила в эфире Радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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