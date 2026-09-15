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«Дешевый пиар»: Захарова разоблачила вбросы об ударе по поезду с чиновниками на Украине

«Дешевый пиар»: Захарова разоблачила вбросы об ударе по поезду с чиновниками на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения о якобы преднамеренном ударе российских военных по поезду с западными чиновниками являются частью информационной кампании.

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