Юрист Кваша: частые переводы могут вызвать блокировку кошелька на маркетплейсе

Юрист Дмитрий Кваша рассказал, что сама по себе крупная покупка на маркетплейсе не является основанием для блокировки кошелька пользователя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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