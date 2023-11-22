«Четкий сигнал России». Финские военные строят барьер на границе

На границу с Россией начали прибывать финские военные, которые помогают сооружать временные заграждения от нелегальных мигрантов, которых, по заявлениям финской стороны, «против воли толкают на сторону Финляндии».
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