В Орловской области природный газ начнут перерабатывать в удобрения

Новые объекты газификации построят в Орловской области. Проект строительства газопровода-отвода и газораспределительной станции (ГРС) «Орелметахим» получил положительное заключение Главгосэкспертизы России.
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