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Как почистить ноутбук на 140к? Ремонт Macbook Pro 16 2019г A2141)

Как почистить ноутбук на 140к? Ремонт Macbook Pro 16 2019г A2141)

﻿﻿Сегодня я расскажу как получить 100ку несколькими неверными действиями на примере недавнего Макбука, который нам привезли после неудачной чистки) Но сначала контекст) По моему опыту, есть два типа техники, которые труднее всего восстановить: после воздействия воды и после самоочистки.

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