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Пронедра

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В каких российских регионах не будут продавать алкоголь в день последнего звонка

В каких российских регионах не будут продавать алкоголь в день последнего звонка

В каких российских регионах не будут продавать алкоголь в день последнего звонка Владислав Висл25 мая во всех учебных заведениях Белгородской области пройдут торжественные мероприятия, посвященные завершению учебного года.

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