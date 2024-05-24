В каких российских регионах не будут продавать алкоголь в день последнего звонка Владислав Висл25 мая во всех учебных заведениях Белгородской области пройдут торжественные мероприятия, посвященные завершению учебного года.
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