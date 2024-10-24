В России в 2024 году произвели более полумиллиона автомобилей

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), с января по сентябрь российские автозаводы выпустили 508 тысяч легковых автомобилей, что на 39,3 процента выше показателя за аналогичный период 2023 года.
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