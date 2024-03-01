FT: соперничающие группировки ФАТХ и ХАМАС проводят переговоры в Москве

Две крупнейшие палестинские группировки, ХАМАС и ФАТХ, проводят в Москве переговоры, направленные на то, чтобы положить конец десятилетиям соперничества и выступить единым фронтом в борьбе за прекращение наступления Израиля в секторе Газа и оккупации им Западного берега.