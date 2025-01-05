Адвокат Добровинский о слитом видео Овечкина: «В сознании людей Александр предстает скорее жертвой, чем грубияном, матерщинником и так далее. По его репутации это не бьет никак»

После матча регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Бостоном» (3:1) в соцсетях появилось видео, на котором 39-летний форвард заявил, что они «####### (обыграли), ##### (блин), «Бостон», а также пожелал после Нового года «прийти в себя, открыть баночку пива, выпить хорошенечко, похмелиться».