Reuters узнало о сдаче в трейд-ин рекордного количества Tesla

Автомобилисты сдали в трейд-ин рекордное количество машин Tesla на фоне протестов против компании, которые проходят в Канаде, Северной Америке и Европе из-за политики президента США Дональда Трампа и владельца Tesla Илона Маска на посту главы департамента государственной эффективности (DOGE).
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