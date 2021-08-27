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Производители дешевых автомобилей в России не получат господдержку

Производители дешевых автомобилей в России не получат господдержку

Сотрудники Минпромторга обсуждают отказ от «льготных» баллов локализации.Действующие повышающие коэффициенты давали возможность пользоваться государственной поддержкой наравне со всеми, однако щедрость правительства оказалась не такой постоянной.

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