Производители дешевых автомобилей в России не получат господдержку

Сотрудники Минпромторга обсуждают отказ от «льготных» баллов локализации.Действующие повышающие коэффициенты давали возможность пользоваться государственной поддержкой наравне со всеми, однако щедрость правительства оказалась не такой постоянной.
Сотрудники Минпромторга обсуждают отказ от «льготных» баллов локализации.Действующие повышающие коэффициенты давали возможность пользоваться государственной поддержкой наравне со всеми, однако щедрость правительства оказалась не такой постоянной.
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