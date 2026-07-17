Мосты, аэропорты и шесть стран: новая фаза конфликта США и Ирана

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). Конфликт между США и Ираном вступил в новую, более опасную фазу. Стороны расширили цели ударов, включив в них гражданскую инфраструктуру, а судоходство через Ормузский пролив фактически остановлено.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии