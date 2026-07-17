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ИА Реалист

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Мосты, аэропорты и шесть стран: новая фаза конфликта США и Ирана

Мосты, аэропорты и шесть стран: новая фаза конфликта США и Ирана

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). Конфликт между США и Ираном вступил в новую, более опасную фазу. Стороны расширили цели ударов, включив в них гражданскую инфраструктуру, а судоходство через Ормузский пролив фактически остановлено.

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