Специалисты рассказали о росте заболеваемости вирусными инфекциями в Петербурге

По итогам 49-й календарной недели 2023 года, которая длилась в период с 4 декабря по 10 декабря, заболеваемость коронавирусом (COVID-19) в Санкт-Петербурге выросла на 47% по сравнению с предыдущей неделей.
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