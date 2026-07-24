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Палеонтологи обнаружили хорошо сохранившуюся окаменелость змеи из мелового периода в Бразилии

В Бразилии обнаружена окаменелость змеи, которая жила в эпоху динозавров, в меловом периоде. Найденный экземпляр относится к виду Tametara mirim и представляет интерес для изучения ранних этапов эволюции змей.

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