Три человека погибли при пожаре в частном доме в Ковернинском районе

Три человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Ковернинском районе. Возгорание произошло в доме №28 по Юбилейной улице в деревне Большие Мосты 1 апреля ночью, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
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