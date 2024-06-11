Управление Роспотребнадзора по Дагестану: в Буйнакске выявили дизентерию в воде

Управление Роспотребнадзора по Дагестану во вторник, 11 июня, сообщило, что анализ воды в Буйнакске, где произошло массовое отравление местных жителей и десятки людей попали в больницу, выявил дизентерию, ротавирусы и норовирусы.
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