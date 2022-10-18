Выплаты по ОСАГО изменились

Новый справочник, по которому рассчитываются выплаты по ОСАГО, вступает в силу 19 октябряРазмер выплат по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности теперь будет рассчитываться с учетом цен аналогов оригинальных запчастей.
Новый справочник, по которому рассчитываются выплаты по ОСАГО, вступает в силу 19 октябряРазмер выплат по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности теперь будет рассчитываться с учетом цен аналогов оригинальных запчастей.
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