Названа главная тема ПМЭФ-2025

Ее озвучил «Росконгресс» Главной темой Петербургского международного экономического форума в этом году станет «Общие ценности — основа роста в многополярном мире», сообщили в пресс-службе фонда «Росконгресс».
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