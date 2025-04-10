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Царьград

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ВТБ вводит новые меры: защита средств клиентов от мошенников через QR-коды

ВТБ вводит новые меры: защита средств клиентов от мошенников через QR-коды

Банк ВТБ внедрил новую защитную функцию от мошенничества с банкоматами. Клиенты теперь могут блокировать операции с QR-кодами для повышения безопасности.

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