День отца в Твери: праздник тепла, творчества и семейных историй. 21 октября в 19:00 в Тверском областном Дворце культуры «Пролетарка» пройдёт душевный праздник ко Дню отца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Как поддержать ра...
- ВВ Стало известно, к...
- СК Стало известно, к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым