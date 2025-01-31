ЛУКОЙЛ откладывает начало бурения на проекте в Каспийском море Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные госреестра работ по геологическому изучению недр (ГИН).
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ЛУКОЙЛ откладывает начало бурения на проекте в Каспийском море Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные госреестра работ по геологическому изучению недр (ГИН).
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