Как цифровые технологии меняют стройку: опыт партнерства с участием Сбера и ИСГ «МАВИС»

Когда я впервые услышала о том, что два крупных игрока — финансовая корпорация и инвестиционно-строительная группа — решили объединить усилия не просто ради возведения очередных квадратных метров, а ради создания принципиально новой городской среды, честно говоря, отнеслась к этому с долей скепсиса.