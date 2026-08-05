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Земля

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Как цифровые технологии меняют стройку: опыт партнерства с участием Сбера и ИСГ «МАВИС»

Как цифровые технологии меняют стройку: опыт партнерства с участием Сбера и ИСГ «МАВИС»

Когда я впервые услышала о том, что два крупных игрока — финансовая корпорация и инвестиционно-строительная группа — решили объединить усилия не просто ради возведения очередных квадратных метров, а ради создания принципиально новой городской среды, честно говоря, отнеслась к этому с долей скепсиса.

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