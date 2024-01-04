Петербург побил морозный рекорд 1950 года: температура в северной столице опустилась до -25,3 °С. 74 года назад морозы не превышали отметки -25,1 °С, уточнил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии