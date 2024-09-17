В Норвегии электромобилей стало больше, чем бензиновых авто

Электромобили на зарядной станции в Норвегии / © AFP Норвегия давно выделяется среди других государств по самой высокой доле электромобилей на рынке, а ее руководство планирует прекратить продажи новых автомобилей с бензиновыми двигателями к 2025 году.
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