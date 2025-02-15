Нигматуллин: Героизм воинов-интернационалистов служит примером для новых поколений

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин поздравил проживающих в Татарстане ветеранов, участвовавших в боевых действиях за пределами страны в годы после завершения Второй мировой войны.