Нигматуллин: Героизм воинов-интернационалистов служит примером для новых поколений

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин поздравил проживающих в Татарстане ветеранов, участвовавших в боевых действиях за пределами страны в годы после завершения Второй мировой войны.
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