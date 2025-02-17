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Нападающий Алеррандро уже находится в расположении ЦСКА в Турции

Нападающий Алеррандро уже находится в расположении ЦСКА в Турции

Нападающий «Брагантино» Алеррандро уже находится в Турции, где ЦСКА проводит тренировочные сборы.Нападающий «Брагантино» Алеррандро уже находится в Турции, где ЦСКА проводит тренировочные сборы.

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