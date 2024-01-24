За открытие счета получила судимость жительница Уссурийска

Жительница Уссурийска осуждена на полтора года за незаконный сбыт электронных средств платежа, которые были использованы для мошенничества, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
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