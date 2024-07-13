ОСВОД предупреждает.

С началом купального сезона сводки спасателей пестрят сообщениями о происшествиях на воде. Иногда это истории со счастливым концом, когда люди, тонущие в водоеме, спасены работниками МЧС, ОСВОДа или случайными прохожими.
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