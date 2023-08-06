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Почеттино о «ПСЖ»: «Невозможно выиграть ЛЧ, если ничего не строишь и только подписываешь громкие имена. «Ливерпуль», «Сити», «Реал» – побеждают те, кто последователен»

Почеттино о «ПСЖ»: «Невозможно выиграть ЛЧ, если ничего не строишь и только подписываешь громкие имена. «Ливерпуль», «Сити», «Реал» – побеждают те, кто последователен»

Аргентинец проработал с командой полтора года – с начала 2021-го до лета 2022-го. «Мы многое вынесли из этого времени, понимая, что в таком клубе, как «ПСЖ», все вертится вокруг победы в Лиге чемпионов.

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