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ИА Регнум

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Аналитик: банкам с сентября разрешат блокировать переводы на срок до 48 часов

Аналитик: банкам с сентября разрешат блокировать переводы на срок до 48 часов

С 1 сентября в России изменится банковское законодательство. В частности, кредитным организациям разрешат проверять переводы и блокировать их на срок до 48 часов, сообщил старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин.

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