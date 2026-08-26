Аналитик: банкам с сентября разрешат блокировать переводы на срок до 48 часов

С 1 сентября в России изменится банковское законодательство. В частности, кредитным организациям разрешат проверять переводы и блокировать их на срок до 48 часов, сообщил старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин.
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