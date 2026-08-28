Москвичи решили оставить памятник Пушкину на прежнем месте

Тестовое голосование перед выборами в Госдуму в Москве прошло штатно, сообщается на сайте mos.ru.Голосование проходило 28 августа с 8 до 14 часов в электронном формате и на 132 избирательных участках.
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