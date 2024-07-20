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Ханс-Дитер Флик: «Когда я решил стать тренером, я ориентировался на «Барсу» – она играла фантастически. Я изучал Кройффа и голландскую футбольную школу»

Ханс-Дитер Флик: «Когда я решил стать тренером, я ориентировался на «Барсу» – она играла фантастически. Я изучал Кройффа и голландскую футбольную школу»

«Когда я решил стать тренером, я ориентировался на «Барсу», потому что она играла в фантастический футбол.

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