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Путин исключил национализацию объектов критической инфраструктуры

Президент России заявил, что указ, позволяющий правительству при необходимости вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, не имеет никакого отношения к национализации.

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