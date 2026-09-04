Будут ли банки дальше повышать ставки по вкладам — что говорят в банках

Интересная публикация о динамике ставок по банковским вкладам вышла в Коммерсанте. Банки вновь начали повышать доходность депозитов, причем наиболее заметный рост ставок сейчас наблюдается по коротким вкладам — на несколько месяцев.
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