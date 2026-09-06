Турция понизила прогноз роста ВВП на 2027 год до 4,2%

Турция ухудшила прогнозы по росту экономики на 2027 год. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на программу правительства страны, рост ВВП ожидается на уровне 4,2 процента вместо ранее предполагавшихся 4,3 процента.
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