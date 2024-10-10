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ФБР создало подставную криптовалюту для разоблачения криптомошенников Фед...

ФБР создало подставную криптовалюту для разоблачения криптомошенников Фед...

ФБР создало подставную криптовалюту для разоблачения криптомошенниковФедеральное бюро расследований (ФБР) разработало собственный криптовалютный токен NEXF для выявления компаний, подозреваемых в манипулировании криптовалютным рынком.

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