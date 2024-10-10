ФБР создало подставную криптовалюту для разоблачения криптомошенников Фед...

ФБР создало подставную криптовалюту для разоблачения криптомошенниковФедеральное бюро расследований (ФБР) разработало собственный криптовалютный токен NEXF для выявления компаний, подозреваемых в манипулировании криптовалютным рынком.
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