Военкор Коц опубликовал видео с избиением бойца ВСУ толпой сослуживцев

Военнослужащие ВСУ избивали своего сослуживца, требуя от него, чтобы он ушел в штурмовой батальон.Военный корреспондент Александр Коц опубликовал видеоролик, на котором военнослужащие ВСУ издеваются над сослуживцем, заставляя его отбыть в штурмовые отряды.
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