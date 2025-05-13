Военкор Коц опубликовал видео с избиением бойца ВСУ толпой сослуживцев

Военнослужащие ВСУ избивали своего сослуживца, требуя от него, чтобы он ушел в штурмовой батальон.Военный корреспондент Александр Коц опубликовал видеоролик, на котором военнослужащие ВСУ издеваются над сослуживцем, заставляя его отбыть в штурмовые отряды.