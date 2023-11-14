Mash: 12-летняя девочка заявила о попытке изнасилования на концерте в Москве

Школьница из Москвы сообщила, что на концерте в одном из столичных ТРЦ ее попытались изнасиловать. Во время выступления Стаса Костюшкина ее домогался мужчина, девочка с трудом вырвалась, об этом сообщил Telegram-канал Mash.
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