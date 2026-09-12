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Электронная коммерция как система: мой взгляд на запуск и развитие e-commerce

Электронная коммерция как система: мой взгляд на запуск и развитие e-commerce

Когда речь заходит об электронной коммерции, многие сразу представляют себе интернет-магазин, корзину и кнопку «Оплатить».

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