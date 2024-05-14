Тающая во рту замена хлеба, от которой невозможно оторваться.

Хычины являются одним из самых узнаваемых и любимых блюд кавказской кулинарии. Это традиционные лепешки, которые обычно готовят из тонкого пресного теста с разнообразной начинкой, среди которых особое место занимают хычины с сыром и зеленью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии