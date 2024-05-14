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Кухня и дом

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Тающая во рту замена хлеба, от которой невозможно оторваться.

Тающая во рту замена хлеба, от которой невозможно оторваться.

Хычины являются одним из самых узнаваемых и любимых блюд кавказской кулинарии. Это традиционные лепешки, которые обычно готовят из тонкого пресного теста с разнообразной начинкой, среди которых особое место занимают хычины с сыром и зеленью.

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