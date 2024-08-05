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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вячеслав Анисин о Васильеве: «Валерке не надо было ничего, быть главным. Он простой, порядочный, амбиций у него не было» 

В субботу двукратному олимпийскому чемпиону и 8-кратному чемпиону мира исполнилось бы 75 лет. В 1996-1997 годах Васильев помогал Анисину, когда тот возглавлял «Спартак».

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