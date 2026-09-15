Истребитель НАТО сбил БПЛА над Литвой — Reuters

Истребитель НАТО сбил неизвестный беспилотник над Литвой, об очередном инциденте в воздушном пространстве Прибалтики сообщает Reuters.
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