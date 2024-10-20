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В Telegram рассылают вирусы под видом фотографий

В Telegram рассылают вирусы под видом фотографий

Вирусные файлы имеют расширение .apk, не свойственное фотографиям. МВД призывает ни в коем случае не открывать и не скачивать такие файлыМВД предупреждает: в Telegram рассылают вирусы под видом фотографий.

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