Вирусные файлы имеют расширение .apk, не свойственное фотографиям. МВД призывает ни в коем случае не открывать и не скачивать такие файлыМВД предупреждает: в Telegram рассылают вирусы под видом фотографий.
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