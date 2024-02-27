Цеков: Макрон сделал шаг к развязыванию мировой войны высказываниями о России

Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков выступил с заявлением о том, что президент Франции Эммануэль Макрон сделал серьезный шаг в направлении развязывания мировой войны, выступив с заявлением о создании Евросоюзом коалиции, целью которой станут поставки дальнобойного оружия Украине.