Цеков: Макрон сделал шаг к развязыванию мировой войны высказываниями о России

Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков выступил с заявлением о том, что президент Франции Эммануэль Макрон сделал серьезный шаг в направлении развязывания мировой войны, выступив с заявлением о создании Евросоюзом коалиции, целью которой станут поставки дальнобойного оружия Украине.
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