Суд арестовал четырех обвиняемых в хищении у ПАО «Россети»

Мещанский суд Москвы вынес решение о заключении под стражу до 22 июля генерального директора ООО "КМ ГРУПП" Алексея Лаптева, главы "РУСФАКТОР ХОЛДИНГ" Виктора Николаева, первого заместителя генерального директора ООО "РСК" Дилшад Тофик-Кызы Рзаевой и Виталия Перебалина .
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