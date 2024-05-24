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Суд арестовал четырех обвиняемых в хищении у ПАО «Россети»

Суд арестовал четырех обвиняемых в хищении у ПАО «Россети»

Мещанский суд Москвы вынес решение о заключении под стражу до 22 июля генерального директора ООО "КМ ГРУПП" Алексея Лаптева, главы "РУСФАКТОР ХОЛДИНГ" Виктора Николаева, первого заместителя генерального директора ООО "РСК" Дилшад Тофик-Кызы Рзаевой и Виталия Перебалина .

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