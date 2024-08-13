Вот как эти 25 знаменитых актеров и актрис выглядели в школе

Эти известные всему миру актеры, как и все мы, в детстве и юности ходили в школу. Некоторые не отличались прилежной учебой и часто оказывались в кабинете директора, но большинство из них с самого начала мечтали найти свое место в Голливуде.
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